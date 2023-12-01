Чиновники незаконно оформили земли на 326 млн тенге — прокуратура

Чиновника в Туркестанской области подозревают в незаконном оформлении земель стоимостью свыше 326 миллионов тенге, передает OTYRAR.

Об этом сообщили в областной прокуратуре. Под уголовное преследование попали должностные чины акимата Толебийского района. Как выяснилось, мошеннические схемы в особо крупном размере были зафиксированы в составлении незаконных актов с предоставлением перспективных земель из специального земельного фонда района. Анкетные данные чиновников и их количестве в надзорном органе не раскрывают, ссылаясь на тайну следствия. Однако, доподлинно известно, что подозреваемые находятся в изоляторе временного содержания.

Берик Уйсинбаев, начальник отдела досудебного расследования прокуратуры Туркестанской области:

«В частности, по уголовному делу руководитель отдела земельных отношений подозревается в том, что он с использованием своего служебного положения по предварительному сговору со своим предшественником, незаконно оформил на него более 200 гектаров плодородных земельных участков рыночная стоимость которых составляет 326 млн. тенге. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление причастности других лиц к данному преступлению».