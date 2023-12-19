Директоров четырех школ привлекли к ответственности за доступ к запрещенным сайтам

Доступ к запрещенным сайтам (порнографические, букмекерские игры и т.д.) через школьные компьютеры не был ограничен в Туркестанской области, передает OTYRAR.

Об этом сообщили в Сарыагашской прокуратуре. Данный факт удалось установить в ходе проверки компьютеров, подключенных к сетям интернета в школах района.

Оказалось, что во время занятий по информатике учащиеся через интернет посещали запрещенные сайты.

На основании акта прокурорского надзорапрокуратуры Сарыагашского района на компьютерах 77 школ заблокированы запрещенные сайты, а директоры 4 школ привлечены к дисциплинарной ответственности.