Два человека отравились угарным газом в Шымкенте и Туркестанской области

В обоих случаях специалисты выявили грубейшие нарушения монтажа газовых приборов, передает Otyrar.
25 декабря в Сарыагаше дежурный пожарной службы сообщил на пульт «104» о гибели девушки 2007 г.р. предположительно от отравления угарным газом.
Прибыв на место вызова, аварийная бригада
выяснила, что в душевой комнате установлен проточный водонагреватель.
Владельцы жилья, чтобы водонагреватель не замерз, отсоединили его от гофры дымохода. Форточка в ванной была закрыта.
24 декабря медики констатировали смерть женщины 1971 г.р. в одном из домов мкр. «Кайтпас» в Шымкенте. Прибыв на место происшествия, аварийная бригада так же выявила нарушение техусловий монтажа газовых приборов. В помещении ванной комнаты размером установлен проточный водонагреватель.
И хотя дымоотводящая труба-гофра выведена через стену на улицу, не были соблюдены требования по длине дымохода.
На момент обследования в дымоходе
проточного водонагревателя не было тяги. В обоих случаях причины будут выяснены по результатам судебно-медицинской
экспертизы.