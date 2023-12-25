Два человека отравились угарным газом в Шымкенте и Туркестанской области

В обоих случаях специалисты выявили грубейшие нарушения монтажа газовых приборов, передает Otyrar.

25 декабря в Сарыагаше дежурный пожарной службы сообщил на пульт «104» о гибели девушки 2007 г.р. предположительно от отравления угарным газом.

Прибыв на место вызова, аварийная бригада

выяснила, что в душевой комнате установлен проточный водонагреватель.

Владельцы жилья, чтобы водонагреватель не замерз, отсоединили его от гофры дымохода. Форточка в ванной была закрыта.

24 декабря медики констатировали смерть женщины 1971 г.р. в одном из домов мкр. «Кайтпас» в Шымкенте. Прибыв на место происшествия, аварийная бригада так же выявила нарушение техусловий монтажа газовых приборов. В помещении ванной комнаты размером установлен проточный водонагреватель.

И хотя дымоотводящая труба-гофра выведена через стену на улицу, не были соблюдены требования по длине дымохода.

На момент обследования в дымоходе

проточного водонагревателя не было тяги. В обоих случаях причины будут выяснены по результатам судебно-медицинской

экспертизы.