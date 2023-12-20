Героя нашего времени выбрали в Шымкенте

В Шымкенте выбрали 20 лидеров года.

В молодежном ресурсном центре прошла церемония награждения лучших студентов, молодых волонтеров, спортсменов и учителей.

Марлен Сейлбек стал победителем в номинации «Герой нашего времени». Мужчина работает в городском департаменте по чрезвычайным ситуациям. В прошлом году он вынес из горящего дома многодетную женщину. В этом году спас мужчину от суицида.

«В 2023 году я спас от суицида многодетного отца. Я не горжусь тем, что я делаю, это мой долг. Я рад, что он остался жив. И я рад, что меня сегодня наградили, это очень почетно», — говорит Марлен Мейлбек, победитель в номинации «Герой нашего времени».

Всех этих молодых людей признали лидерами года в Шымкенте. Среди них учителя, волонтеры, спортсмены, военнослужащие, врачи, художники и ученые. В конкурсе принимали участие 168 жителей мегаполиса, решением комиссии только 20 из них были признаны лучшими в своей области. Грамоты лидерам 2023 года вручил аким Шымкента Габит Сыздыкбеков.

«Основной целью конкурса «Лидеры года» является поддержка молодежи из различных слоев общества, пропаганда достижений и стимулирование молодежи. В конкурсе принимали участие претенденты от 14 до 35 лет. Комиссия выбрала 20 лучших», — говорит Габит Сыздыкбеков, аким Шымкента.

Кроме молодых специалистов, в этот день наградили и лучшую семью года. Все номинанты кроме грамот также получили именные статуэтки и денежный приз.