Жилые дома близь аэропорта Шымкента не будут сносить

Вместо выкупа и сноски более 300 объектов, в числе которых были и жилые дома, в Шымкенте построят новую взлетную полосу, передает OTYRAR.

Об этом сообщили в акимате южного мегаполиса. Более того, строительство ВПП, сэкономит 30 млрд тенге бюджета, которые должны были выделить на снос зданий, говорит Габит Сыздыкбеков, аким Шымкента.

«В этой связи, для разработки проектно-сметной документации ТОО «Qazaq City Stroy» заключен меморандум.

Длина новой взлетно-посадочной полосы в аэропорту составит 3 300 метров, а ширина — 45 метров»,- сказано в сообщении пресс-службы акимат Шымкента.

По соответствующим нормативно-правовым актам санитарно-охранная зона аэропорта должна занимать расстояние до 100 метров. Однако там расположено 139 гектаров земли.

Теперь жилье населения остается неразрушенным, государственные средства будут сэкономлены, а аэропорт получит современную взлетно-посадочную полосу.