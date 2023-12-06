О запрете государственных номеров со скрытым матом, рассказали в МВД

Названы запрещенные государственные номера в Казахстане.

Список опубликовали в министерстве внутренних дел. По данным ведомства, их чтение и произношение «чуждо культуре речи» в нашей страны. Решение об исключении определенных буквенных комбинаций было принято на основании языковой экспертизы.

Водители уже давно вправе приобретать номерные знаки не только с красивыми цифрами, но и выбирать буквенную комбинацию. На элитные номера автовладельцы не скупятся и готовы выкладывать круглую сумму. Правда не все номерные знаки, как оказалось, можно купить.

В Министерстве внутренних дел Казахстана перечислили серии государственных регистрационных знаков, которые попали под запрет. В представленном списке — больше 80 буквенных комбинаций. Они образуют провокационное сочетание, грубые контекст или скрытый мат.

AAM, BOK, CEX, FBP, HER, KAL, KOT, MAL, SOR, SOP, SOS, SEX, USA, XER, XYE, ZEK, GEY, GEI, GAY, JID, GON, GAD, CON, QUM, GOD, EBI, EPT, IIM, GOS, IIN, QAS, OON, XUI, QR, HUY, ISK, HYI, QYS, XUY, JUN, XER, BOQ, QUL, SIK, QAN, SYK, JUT, QOR, QYQ, QOI, TYQ, JOI, JMI, JYN, GAI, IBU, VOR, EBU, BOP, FUK, FAK, FUC, FAC, IOX, IOH, LOX, LOH, COX, KOX, FBR, POX, KNB, MVD, OPG, EBR, AMM, SGL, ASS, HAX, NAX, AM, IB, KZ, PK, QU, KP, UD, WX, TG, NS, CS, PV, AK, WK, JO, AQ, AO, RK, NN, BS, ST, BA, AW, AP, AE, AX.

Алтынбек Жамалиев, заместитель начальника управления КАП МВД РК:

«Номерные знаки являются имуществом государства, при этом имеют три буквенных и цифровых обозначения. С одинаковыми буквенными и циферными значениями имеются более 17 тысяч комбинаций. Вместе с тем сотрудниками уполномоченного органа в области культуры в адрес министерства были направлены соответствующие сообщения о том, чтобы мы не выдавали номера, чтения которых чуждо нашей культуре».

Решение об исключении определенных буквенных комбинаций было принято на основании языковой экспертизы. Её министерство внутренних дел провело совместно с министерством культуры. Получить госномера с нецензурной лексикой или названиями госорганов сейчас невозможно. Но если подобные государственные номера были выданы до 2018-го года, то заставлять автовладельцев менять их — не будут.

Алтынбек Жамалиев, заместитель начальника управления КАП МВД РК:

«Сотрудниками административной полиции МВД периодически также ведется анализ к запрете выдаче этих госномеров, более 80 серии. Работа также ведется и по мере список запретных госномеров. То есть в списке запретных госномеров, в соответствии с нормативными актами имеются государственные номерные знаки, которые в обязательном порядке присваиваются только государственным органам».

Любителей отличиться на дороге не мало. Если одни приобретают «крутые» госномера в ЦОНе, то другие придумывают более изощренные способы «хайпануть» на дороге. Номерным знаком водитель из Туркестана привлек внимание не только участников дорожного движения, но и правоохранителей. На месте номерного знака, он установил табличку с ругательством. Молодого водителя оштрафовали, а машину отвезли на на штрафстоянку.