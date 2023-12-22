Один на миллион: как пациентку с «синдромом ошпаренной кожи»спасли в Шымкенте

Тот страшный день, когда ее госпитализировали в отделение реанимации в крайне тяжелом состоянии, Гульмира Ажиева вспоминает с ужасом.

После лечения в одной из частных клиник у 54-летней женщины диагностировали редкий и опасный синдром Лайелла, который в большинстве случаев приводит к смертельному исходу.

Гульмира Ажиева, пациентка:

«Меня беспокоило повышенное давление 180 на 120, артрит и артроз из-за чего я решила сразу обратится в частную клинику за лечением. Первая инъекция никакой реакции не далАА, пять дней все было нормально, а на шестой появилась сильная реакция. Две недели я провелА в реанимации. Мое состояние там было очень тяжелым. Я выжила благодаря во-первых Богу, а во-вторых благодаря добрым людям в белых халатах».

По словам врачей, острая токсико-аллергическая реакция возникла на фоне принимаемых китайских препаратов. В течение двух недель пациентке очищали кровь гемофильтрацией. После реанимации женщину перевели в палату и продолжили 10-дневное лечение.

Жанна Жанжигитова, врач аллергологического отделения больницы № 2 г. Шымкента:

«Пациентка поступила к нам 27 ноября. При госпитализации ее состояние оценивалось как тяжелое. Основными жалобами на момент поступления были покраснение и отек всего тела, наличие жидкости в волдырях, заложенность носа, язвы во рту и симптомы конъюнктивита, было повреждено 90 % кожного покрова тела. Пациентка пролежала в реанимации две недели. На данный момент ее состояние можно назвать удовлетворительным и мы готовим ее к выписке».

Синдром Лайелла — это тяжелая аллергическая реакция, которая характеризуется острым нарушением самочувствия и токсическим поражением почек. В 50-ти процентах случаев заболевание может привести к летальному исходу.Считается, что основной причиной развития недуга считается генетическая предрасположенность организма к аллергическим реакциям на лекарства или на инфекционные процессы.

Гульсим Байдылдаева, заведующая аллерго-пульмонологическим отделением городской больницы №2 г. Шымкента:

«На третий день у пациентки отказали почки и был назначен гемодиализ. Шанс вылечится от этого опасного синдрома составляет около 30% , а остальные только прогноз. По мировой статистике, такие случаи встречаются у одного человека из миллиона. Это очень редкое заболевание в Казахстане за этот год был выявлен лишь 1 случай».

Все страшное позади, Гульмиру Ажиеву готовят к выписке. Дома ее ждут трое детей и 10 внуков.