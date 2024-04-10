Что делать с насморком когда цветут сады…

Есть среди нас люди, которые спокойно переживают сезон осенне-зимних простуд, но как только наступает теплая весна, они вооружаются носовыми платками. Нос заложен, глаза слезятся, трудно дышать, человек то чихает, то кашляет – это верные признаки поллиноза, или сезонного аллергического ринита, – патологической реакции организма на контакт с пыльцой.

Просто не повезло

Как говорится, есть две новости – хорошая и плохая. Начнем с плохой. Если ваш организм начал реагировать на какой-то элемент из окружающего мира как на угрозу, то отучить его не получится. Вылечить аллергию невозможно. Если только полностью исключить контакт с этой угрозой. Самое обидное, что множество других людей вокруг вас опасности этой не просто не замечают, а наслаждаются моментом. Точнее, для них нет никакой опасности в том, что все вокруг цветет. А вам просто не повезло.

Хорошая новость – сейчас медицина способна предупреждать обострение аллергических заболеваний с помощью медикаментов и понятных правил организации жизни.

К сожалению, резкая реакция на пыльцу растений бывает не только весной. В марте-апреле у нас зацветают сады, а уже с мая начинают цвести злаковые растения, потом – многочисленные сорняки. В итоге период цветения затягивается до осени.

Врачи предупреждают, что наиболее опасной для аллергиков является сухая ветреная погода, она способствует усилению концентрации пыльцы в воздухе и ухудшению самочувствия. Наиболее безопасное время для прогулок на свежем воздухе – сразу после дождя, в период высокой влажности. К вечеру количество пыльцы в воздухе значительно снижается, а ночью ее практически нет.

Не самый легкий насморк

Один из вариантов проявления поллиноза – ринит (насморк). Он развивается при попадании на слизистую оболочку носа частиц аллергена. Довольно часто страдают и глаза, они чешутся, опухают, слезятся.

Часто аллергический ринит сочетается с другими видами аллергии, например, с бронхиальной астмой и атопическим дерматитом, образуя так называемую атопическую триаду.

При астме из-за контакта с аллергеном развивается отек, происходит спазм бронхов – дыхательных путей, по которым кислород поступает в легкие. Это очень опасное состояние, и без необходимых лекарств человек может даже умереть.

Еще одна опасность в том, что поллиноз создает риск развития пищевой аллергии, когда человек с непереносимостью пыльцы становится избыточно чувствительным к некоторым овощам, фруктам, орехам и ягодам. По этой причине, например, у людей с аллергией на пыльцу березы часто возникает реакция на яблоки, груши, сою, морковь, фундук или арахис. Так что, если у вас аллергия на цветение, то будьте очень внимательны к тому, что едите.

Длительность поллиноза зависит от того, на какие растения у человека есть реакция. Если аллергия только на один вид пыльцы, то симптомы держатся несколько дней. В худшем случае – при чувствительности сразу к нескольким типам растений – поллиноз может сохраняться на протяжении всего теплого сезона, с весны по осень.

А что касается развившейся на фоне поллиноза пищевой аллергии, то здесь держаться подальше от продуктов-провокаторов вам придется всегда, независимо от сезона.

Справка РАБАТа

Весной особо опасными для людей, страдающих аллергией на пыльцу, считаются периоды цветения березы, орешника, дуба, ольхи, клена, тополя, ивы, вяза. По данным ВОЗ, у 40% пациентов с аллергическим ринитом есть астма, а у 90% пациентов с астмой – аллергический ринит.

В зоне риска

Обратите внимание на факторы, которые могут влиять на развитие поллиноза, и оцените свои шансы.

Генетика. По некоторым данным, предрасположенность к аллергии может передаваться по наследству от родителей детям. Считается, что есть целый ряд генов, которые определяют работу иммунной системы и могут отвечать за развитие поллиноза.

Климат и экология. В умеренных и теплых широтах растет больше ветроопыляемых растений, которые опасны для аллергиков. В то же время загазованность больших промышленных городов негативно влияет на слизистые оболочки носа, бронхов и легких.

Курение. Вдыхание табачного дыма раздражает слизистые оболочки дыхательных путей, что может стать причиной усиления симптомов поллиноза. Обратите внимание, что в зоне риска здесь находятся не только курильщики, но и их близкое окружение.

Справка РАБАТа

По данным Всемирной аллергологической организации, в Северной и Восточной Европе поллиноз есть приблизительно у 12,3% населения, в Западной – более чем у 21%. Самые высокие показатели – в Северной Америке и странах Океании: от поллиноза там страдают свыше 33% людей и почти 40% соответственно.

Круговая оборона

Лучшее, что может сделать человек, страдающий от аллергического заболевания, так это держаться подальше от опасных мест, растений и продуктов.

Гораздо больше средств в этой борьбе у современной медицины. Здесь на помощь приходят антигистаминные препараты. Но назначать их себе самостоятельно не стоит. Все дело в том, что в разнообразии лекарств может разобраться лишь квалифицированный специалист. Если еще подробнее, то многочисленные антигистаминные препараты делятся на три поколения: первое, второе, третье.

Препараты первого поколения оказывают быстрое и сильное действие, однако оно недолговечно, а лекарства могут вызывать сонливость.

Препараты второго поколения не влияют на сонливость и могут использоваться в течение длительного времени.

Препараты третьего поколения обладают минимальным числом побочных эффектов, но их стоимость выше по сравнению с другими средствами.

Так что подобрать адекватное лечение в каждом конкретном случае способен только врач с учетом индивидуальной ситуации своего пациента.

Яна Котт