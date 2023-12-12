Острый дефицит воды испытает Казахстан в ближайшие 15 лет

В ближайшие 15 лет Казахстан испытает острый дефицит воды.

Об этом заявили депутаты мажилиса парламента. Уже сейчас в стране необходимо повышать эффективность использования и управления ресурсами. Тем временем, экоактивисты призывают граждан экономить живительную влагу.

Жители массива «Кайнар Булак» всё еще испытывают дефицит воды. По словам горожан, трубопровод начали прокладывать летом, работы ещё продолжаются. Вот и приходится набирать воду из самодельных колодцев, о качество здесь говорить не приходится.

Многодетная мать Акбопе Жумабаева научилась беречь каждую каплю, по-другому, говорит не получается.

«Нам лишь бы воду дали питьевую. Вот чтобы была чистая питьевая вода. Иногда дождевой водой пользуемся», — говорит Акбопе Жумабаева, жительница г. Шымкента.

Раньше эти районы, расположенные на окраинах мегаполиса, относились к области. Сейчас они вошли в состав города. Но проблема с водоснабжением так и осталась. Экспертов настораживает, что горожане, имеющие воду в доставке – не ценят её.

«Стоимость воды, например в Европе, почти ровняется уже стоимости нефти, бензина. А что мы оставим потомкам? Нашим детям, внукам, что оставим мы? Если не будем экономить, не будем рационально использовать, тогда, можно сказать, ждёт катастрофа. Это не только по городу Шымкенту, но и по Казахстану», — говорит Анарбек Орман, генеральный директор ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг».

В ближайшие 15 лет проблема может обернуться дефицитом воды в Казахстане, считают мажилисмены. Наша страна наполовину зависит от ресурсов сопредельных государств. Но сколько не проси воду у «соседей», считает депутат Понамарёв, квоты ежегодно будут сокращаться из-за роста населения в мире.

«Мы сами воду не экономим. Мы когда бреемся, до 50 литров воды мы выливаем, это сто пол-литровых бутылочек. Во всем мире воду экономят. Израильтяне, европейцы падают в обморок, когда видят, что мы моём машины чистейшей питьевой водой. А нам всё «бәрібір»», — говорит Сергей Пономарев, депутат мажилиса парламента РК.

Сейчас в Казахстане воду безмерно тратят в промышленности и сельском хозяйстве. Так, лишь 14% орошаемых земель страны фермеры поливают, используя водосберегающие технологии. Из-за дырявых каналов страна ежегодно теряет почти половину ресурсов.

Чтобы исправить ситуацию, необходимо доработать водный кодекс, где будут определены механизмы экономного использования ресурса, говорят депутаты. Сейчас этот документ носить лишь рамочный характер. Готовиться к водному кризису надо уже сейчас, а начинать нужно с формирования культуры бережного отношения к ценнейшему природному ресурсу.