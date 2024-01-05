Говорят, под Новый год, что ни пожелаете…

В канун Нового 2024 года семьи сразу двух наших землячек стали сказочно богаче. Нет, не на миллионы тенге (хотя, если подсчитать…), а скорее, на миллионы теплых, сочувственных, ободряющих, восхищающих откликов.

Давайте я вам представлю этих женщин.

Первая – жительница Шымкента, мама четверых детей Марина Гафарова. Совсем недавно Марина Гафарова спасла при пожаре шестерых детей. Эти малыши – дети из соседнего дома. В ночь на 16 декабря в Кайнарбулаке загорелся их дом, никого из старших в тот час не оказалось поблизости. Дом быстро накрыли черные клубы дыма, доносились крики о помощи. Кричали дети, заблокированные огнем.

Увидев такую картину из своего окна, отважная женщина, не раздумывая, зашла в дом и вынесла оттуда несовершеннолетних детей. Благодаря героизму Марины дети избежали страшной участи – стать заживо сгоревшими.

26 декабря аким Шымкента Габит Сыздыкбеков побывал в доме Марины Гафаровой.

Аким города поблагодарил спасшую чужие жизни женщину за ее подвиг. Он пообещал поддержать Марину Гафарову, которая сама является матерью четверых детей и в данное время испытывает некоторые жизненные трудности. В ближайшее время героине Шымкента вручат ключи от 4-комнатной квартиры из числа вновь строящегося жилья. Квартиру женщине предоставят за счет помощи и поддержки спонсоров. Об этом сообщила пресс-служба акима города.

За мужество и отвагу многодетную мать Марину Гафарову рекомендовали к награждению Министерством по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.

Вторая героиня предновогодних дней – Алия Альжанова, тоже мама четверых детей. О ней казахстанцы узнали из социальных сетей. Видео рассказывало о бытовой проблеме женщины, оставшейся с четырьмя детьми. Ее муж умер в 2015 году. На видео мать-одиночка и ее дети, у которых нет дома элементарного, даже корпешек и одеял, нет мало-мальского запаса продуктов питания.

Сюжет об этой семье увидели и полицейские – сотрудники и ветераны Жетысайского районного отдела полиции. Их так поразило увиденное, что они просто не смогли остаться равнодушными. Стражи порядка специально посетили дом Алии Альжановой, которая одна воспитывает четверых детей.

Они сами убедились в плачевной ситуации и трудных жизненных обстоятельствах, в которых оказалась эта семья. Предвидя такую картину, стражи порядка сразу приехали не с пустыми руками. Они вручили Алие необходимые продукты питания, одеяла, подушки, газовую плиту, посуду и телевизор.

Кроме того, привезли одну овцу, вручили малышам сладкие подарки. Словом, подарили этой горемычной семье новогоднее настроение. Как сообщила пресс-служба ДП Туркестанской области, Алия Альжанова была очень тронута такой ощутимой поддержкой. Она выразила огромную благодарность полицейским за доброту и заботу: «Благодарю вас за ваши добрые дела! Мы рады, что у нас есть полицейские, которые всегда готовы оказать помощь и заботу. Успехов вам в работе!»

Мне кажется, что с этой семьей не все так однозначно. Бывают чересчур беспомощные люди, не инициативные. Но как же так?! Семь лет без главного кормильца и такая социальная запущенность. А где ежемесячные немалые пособия по потере кормильца на четверых детей, почему женщина не работает?.. В любом случае хорошо, что на эту семью обратили внимание. Пусть полоса неприятностей и период горькой нужды для них окажутся позади. Спасибо добрым людям!

Для кого как, а для меня по-прежнему новогодние праздники — это всегда ожидание какого-то чуда, чего-то радостного, доброго. Просто сейчас, достигнув зрелого возраста, понимаешь, что чудеса есть, а может быть, главное волшебство заключается в том, что ты сам (сама) в состоянии преподнести кому-то подарок, оказать услугу, сделать его новогодний праздник еще ярче, волшебнее. Ведь приятно не только получать, но и отдавать, дарить. Излучаемые и получаемые при этом эмоции бесценны. Попробуйте, рекомендую.

Фарида Шарафутдинова