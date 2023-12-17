В Шымкенте долг злостных неплательщиков алиментов превысил 1,3 млрд тенге

Долг злостных неплательщиков алиментов в Шымкенте превысил 1 миллиард 300 миллионов тенге. По данным городской прокуратуры, в ноябре в отношении 11 горе-отцов возбуждены уголовные дела, передает OTYRAR.

Все они уклонялись от уплаты алиментов. Привлекли к ответственности и двух злостных алиментщиков: у первого родительский долг превысил два миллиона тенге, у второго накопилось около 400 тысяч. Дело уже передали в суд. По остальным 9 уголовным делам ведутся досудебные расследования. Вопрос взыскания алиментов находится на личном контроле прокурора города.

Бауыржан Мырзалиев, старший прокурор отдела законного надзора за административно-исполнительным производством прокуратуры г. Шымкента:

«В ноябре текущего года прокуратура города Шымкента провела анализ законности исполнения исполнительных документов о взыскании алиментов. В результате, против должников было возбуждено 11 уголовных дел, два из которых направлены в суд. Кроме того, с начала года в отношении 6 должников возбуждены уголовные дела, в отношении 3 из них уже вынесен приговор».