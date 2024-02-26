В Туркестане открылось отделение Home Credit Bank

Home Credit Bank открыл отделение в Туркестане.

Отделение Home Credit Bank в Туркестане стало 52-м по счету в Казахстане, в котором предприниматели и горожане могут получать самые передовые услуги банка.

В областном центре Туркестанской области открылось отделение Home Credit Bank. Отделение в Туркестане – еще одна точка качественного клиентского сервиса, который предлагает Home Credit Bank.

Здесь могут получать услуги не только розничные клиенты, но и предприниматели, работающие в сфере малого и среднего бизнеса. Им будет удобно пользоваться услугами в новом отделении , а также через цифровой банк, который мы запустили в прошлом году.

С его помощью можно проводить все операции daily-banking: переводы, платежи, оплату налогов, вести онлайн бухгалтерию, принимать людей на работу, выплачивать им зарплату, и все это через мобильное приложение, — заверило руководство банка.

Кирил Бачваров, Председатель правления Home Credit Bank:

«Мы рады расширять нашу сеть физического присутствия, что для многих наших клиентов живое общение, возможность получить индивидуальную консультацию и решение проблем — является ключевым фактором выбора банка. У нас есть 15 тысяч клиентов в этом регионе, у нас амбиций намного больше. Мы считаем вместе с развитием города, развития региона большой потенциал, увеличение клиентской базы, потому что мы верим в качество наших продуктов и услуг».

Сегодня Home Credit Bank предлагает конкурентно способные решения: удобные кредитные продукты, бесплатные платежи и переводы, гибкие депозиты со ставкой до 17,3%, дебетные карты с выгодными кэшбеками. Только в 2023 году клиенты Home Credit Bank получили 4,3 млрд тенге в виде кешбэка за проводимые операции с помощью дебетных карт Home Card и Home Card Lite. И это один из немногих банков, который не берет комиссию за переводы со своих карточек — в другие банки.

У банка также шесть лучшая на рынке карта рассрочки OZEN с возможностью покупок в рассрочку (0-0-6) по всему миру и в интернет-магазинах, с опцией снятия в любых банкоматах мира и переводов в мобильном приложении без каких-либо комиссий.

Home Credit Bank также предлагает инвестировать в депозитные сертификаты банка и его долларовые облигации, а также страховые услуги на разные случаи жизни. Теперь все это доступно жителям Туркестана не только через мобильное приложение, но и офлайн.

Дуйсенкуль Буйрабаева, жительница г. Туркестан:

«Мы рады открытию отделения Home Credit Bank в Туркестане .Поздравляем всех с знаменательной датой. Процветания банку. Побольше клиентов».

Развитие филиальной сети Home Credit Bank соответствует стратегии «Рады помочь», в основе которой заложена простая формула: быть полезными, незаменимыми и отзывчивыми, предвосхищая и превосходя запросы клиентов и общества нашей страны.

Андреа Худа, управляющий директор Home Credit Bank:

«Сейчас сосредоточимся , чтобы развивать наше региональное присутствие не только в больших городах, в Шымкенте но и в малых. Наше присутсвие открывать не только типа отделения, а еще такой меньший формат микроофисов, который будет можно размещать в большом количестве».

Home Credit Bank входит в международную группу PPF из Европы. На 1 января 2024 года банк занимает 13 место по активам в Казахстане. За год активы Home Credit Bank выросли на 45,5% и превысили 800 млрд тенге. Капитал банка достиг 156,8 млрд, увеличившись с начала года на 21%. Кредитный портфель за это время вырос на 38,8%, до 614 млрд тенге. Более 365 млрд тенге хранят казахстанцы и компании на депозитах этого банка.

Новое отделение в городе Туркестан будет располагаться по адресу: ул. Тауке Хана, 266 будет работать с 9:00 — 18:00.

№ 1.2.36/40 лицензия выдана Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка 17.08.2022 г.