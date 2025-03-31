Home Credit Bank подарил Шымкенту зеленую аллею в дендропарке

В Шымкенте появилась новая зеленая аллея из 100 деревьев, подаренная городу в честь 20-летия Home Credit Bank. В дендропарке высадили 5 видов разных деревьев и кустарников.

Саженцы уже через несколько лет станут большими деревьями и внесут свой вклад в экологию и чистый воздух Шымкента.

В дендрологическом парке высадили ивы, березы, гортензии и кусты смородины. На каждом из них — табличка с логотипом из переработанного пластика, еще один показатель приверженности эко-инициатив. В посадке деревьев приняли участие глава Home Credit Bank Кирил Бачваров, сотрудники банка, а также представители компаний-партнеров, поддержавших экологический проект.

«Вклад каждого из нас в экологию страны — это наш долг и поэтому мы, как компания, рады присоединиться к этому движению. Мы стали из более менее продвинутой компании, занимающейся потребительским кредитованием, настоящим банком, и развили разные сегменты бизнеса. Два года назад запустили сегмент МСБ. И главным спонсором мероприятия стало именно направление Home Credit Bank Business», — рассказал председатель правления Home Credit Bank Кирил Бачваров.

Проект «Зеленая аллея HCB Business» инициирован и назван в честь онлайн-банка для бизнеса — Home Credit Bank Business, запущенного два года назад. Его цель — улучшение экологической ситуации в Казахстане и реализация принципов устойчивого развития. В рамках этой инициативы уже было высажено 100 деревьев в Алматы в сквере имени Алиби Жангельдина. Следующей точкой экологической акции станет Астана. В планах охватить все регионы Казахстана.

«Хочу сказать улкен рахмет нашим партнерам и друзьям, за то что они поддерживают такую активность. Экология страдает везде, меняется климат. И мы должны вносить вклад не только денежный, но и фундаментальный в экологию», — говорит управляющий директор Home Credit Bank по МСБ Арина Лепихова.

Home Credit Bank активно продвигает концепцию экологическое, социальное и корпоративное управление и вносит вклад в достижение глобальных целей устойчивого развития ООН.

Банк занимает 12-е место по активам в Казахстане и предлагает клиентам широкий перечень банковских услуг. На данный момент банк имеет более полутора миллиона активных клиентов. В этом году Home Credit Bank планирует внести свой вклад в развитие предпринимательства и начать кредитование юридических лиц.

Лицензия №1.2.36/40 от 17.08.2022 г., выдана Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.