Земель на 1 млрд тенге лишились недропользователи Шымкента

7 недропользователей Шымкента лишились земель на 1 млрд тенге.

Они не выполнили контрактные обязательства. Таким образом 116 га земель вернули государству.

В целом, прокуратурой города Шымкент выявлены 17 недропользователей, не выполняющих свои контрактные обязательства.

При получении от государства земель, содержащих полезные ископаемые, недропользователи обязуются выполнить ряд условий, в том числе социального характера.



«По 10 контрактам недропользователями выполнены условия, ставшие основанием для предоставления им земель на сумму 6 млн тенге»,-сказано в официальном сообщении прокуратуры Шымкента.