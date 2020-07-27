Об этом аким города Шымкента Мурат Айтенов заявил в ходе ознакомления с работами по изменению русла реки Бадам, восстановлению разрушенной дороги, предупреждению чрезвычайных ситуаций.

Аким принял во внимание жалобы жителей аула Жанаталап, относящегося к Абайскому району, о незаконной добыче песка, что может привести к размыву реки Бадам.

Проблема незаконных недропользователей взята на личный контроль.

Мурат Айтенов поручил проверить документацию в сфере недропользования, тщательно ее проанализировать. Наряду с этим, к организациям, которые занимаются незаконной добычей, предъявлены новые требования.

Весной и осенью в результате сильных дождей в реке Бадам, которая берет свое начало из горных родников Тюлькубасского и Толебийского районов Туркестанской области, В Тюлькубасском и Толебийском районах Туркестанской области и проходит через территорию города, поднимается уровень воды, возникает опасность подтопления близлежащих домов и посевных площадей.

На данный момент на территории Абайского района определено 3300 метров земли, где необходимо укреплять берега и изменить русло реки, разрабатывается сметная документация общей стоимостью 427,5 млн. тенге.

Нужно отметить, вдоль реки Бадам, которая протекает по территории Абайского района, расположены жилые массивы Кызылжар, Игилик, Жанаталап, 20 лет Независимости, Кокбулак.