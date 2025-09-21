Власти Туркестанской области борются с незаконными недропользователями

Власти Туркестанской области борются с нарушителями в сфере недропользования. По словам чиновников, цель работы — не только увеличить поступления в бюджет, но и защитить экологию региона. Борьба с нарушителями продолжится в тесном взаимодействии с полицией и другими уполномоченными органами.

Официально в регионе зарегистрированы 202 недропользователя, которые на законных основаниях добывают полезные ископаемые. С 2022 года по сегодняшний день они пополнили бюджет более чем на 12 миллиардов тенге. В этом году объём поступлений увеличился.

Нуралхан Кушеров, аким Туркестанской области: «Мониторинг в отношении незаконных недропользователей должен продолжаться и дальше. Важно защищать природу и экологию. Закон для всех один и должен соблюдаться. Объём поступлений в экономику области должен расти. Усильте работу. Ответственные структуры должны качественно выполнять возложенные на них обязанности».

По словам исполняющего обязанности руководителя управления промышленности и индустриально-инновационного развития Каната Шонбасова, в целях предотвращения и пресечения незаконного недропользования на территории области работает оперативная мобильная группа. Совместно с правоохранителями и другими уполномоченными органами выявляют нарушителей.

Канат Шонбасов, и.о. руководителя управления промышленности и индустриально-инновационного развития Туркестанской области: «Рабочая группа провела рейдовые мероприятия на территории Сауранского, Сайрамского, Ордабасинского, Отрарского районов, а также в городах Кентау и Арыс. 22 тяжёлых грузовых автомобиля, водители которых нарушили правила перевозки, были помещены на штрафстоянку. Областной инспекцией транспортного контроля произведено взвешивание грузов и наложены штрафы».

На автодороге между городами Арысь и Шымкент установлены электронные весы и камеры. Они зафиксировали 851 нарушение. Общая сумма штрафов составила больше 750 млн тенге.