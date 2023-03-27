Тепловики призывают шымкентцев погасить задолженность

Отопительный сезон в Шымкенте завершился 23-го марта. По данным cпециалистов «Куатжылуорталык-3», централизованной системой отопления было охвачено 2 тысячи 29 многоэтажных и 211 жилых домов частного сектора.

Как сообщили тепловики, в пяти районах города круглосуточно работали диспетчерские и аварийные службы. Они моментально реагировали на звонки потребителей.

Зима в этом году была холодной. Несмотря на это, котлы и насосные, находящиеся на балансе «Куатжылуорталык-3», работали непрерывно. Благодаря поэтапному обновлению теплосистемы, порывов на магистральных и внутриквартальных сетях удалось избежать.

Едил Буркитбай, заместитель главного инженера ГКП «Куатжылуорталык-3»:

«Распоряжением акима города в Шымкенте завершился отопительный сезон. В городе круглосуточно работали две диспетчерские службы. Также во всех пяти районах работали аварийные бригады, 2 центральные диспетчерские».

Тепловики призывают жителей оплатить имеющуюся задолженность. Сумма долгов за предыдущий отопительный сезон превысила 468 миллионов тенге. Передать судебным исполнителям взыскание долгов по коммунальным услугам могут без решения суда.