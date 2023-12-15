Жителя Шымкента спасли патрульные полицейские

Мухит Иманов и Муратбек Тажибай вовремя оказали первую помощь мужчине, у которого случился эпилептический припадок прямо на улице.

Следившие за порядком на улицах города сотрудники полка патрульной полиции заметили на одной из автобусных остановок бьющегося в судорогах человека. Правоохранители, быстро среагировав, перевернули его набок и положили под голову свой бушлат. Через несколько секунд припадки у мужчины прекратились. Далее его передали медработникам для оказания дальнейшей помощи.

Так, благодаря оперативным и слаженным действиям стражей порядка удалось спасти еще одну жизнь. За это им выразили искреннюю признательность родственники спасенного горожанина.

«У гражданина было прерывистое дыхание, которое скатывалось до хрипоты. Были все признаки эпилептического припадка. С напарником оказали ему первую помощь, после чего мужчина пришел в себя. Хорошо, что мы оказались рядом в нужный момент. Конечно, свой поступок мы героическим не считаем. Помогать – наш долг», – говорит старший лейтенант Мухит Иманов.