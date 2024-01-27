27 малышей появились на свет в новогоднюю ночь в роддоме №1

В семье Жунусовых большое счастье.

После трех мальчиков на свет появилась лапочка-дочка. Девочку назвали Балым. Мама и малышка чувствуют себя хорошо и сегодня их выписали домой.

Долгожданная внучка стала лучшим подарком на Новый год, говорит бабушка новорождённой.

«Этой уже мой четвертый внук, долгожданная девочка. Для нас это было лучшей новостью и лучшим подарком на 1 января. Сегодня мы едем домой», — говорит Райхан Жунусова, жительница г. Шымкента.

Что не рождение, то праздничная дата, шутит мама другой новорождённой — Аяулым. Девочка родилась в новогоднюю ночь, а первенец появился на свет 16 декабря.

«Я родила ребенка 1-го января. День рождения моего дедушки тоже в первый день Нового года. Он и назвал свою правнучку Аяулым», — говорит Шолпан Слан жительница г. Шымкента .

34-летняя Диана Кусепова родила сына. Мустафа — долгожданный первый ребенок в семье. Мальчик родился весом 2 килограмма 700 грамм, у малыша богатырское здоровье.

«Это мой первый ребенок, мой первенец. Я очень рада. Сейчас я и малыш чувствуем себя хорошо», — говорит Диана Кусепова, жительница г. Шымкента .

1 января в первом роддоме на свет появилось 27 детей: 18 девочек, и 9 мальчиков. И мамы и малыши чувствуют себя хорошо.

«В праздник мы дежурили также как и в обычный день, все делали свою работу и на свет появились 27 малышей. Сегодня всех готовим к выписке», — говорит Айгуль Асанбаева акушер-гинеколог.

В Казахстане в первый день нового года на свет появились 191 ребенок, 101 мальчик и 90 девочек. Наибольшее количество детей, родившихся в праздничную ночь, в Туркестанской области. На втором месте – Шымкент. На третьем – Алматы, там у 22-ух семей новогодней ночью было пополнение.