37- летняя жительница Шымкента родила тройню

2024 год для семьи Бердыбековых начался с тройного счастья.

В городском перинатальном центре родились малыши по имени Айлуна, Айлана и Айшах. Для 37-летней Айгерим Абидкадыровой- это вторая беременность.В семье подрастает дочка.

Айгерим Абдикадырова, жительница г.Шымкента:

«Когда узнала, что будет тройня очень удивилась.Моя беременность протекала хорошо и роды прошли легко.Я очень благодарна врачам и медсестрам.О очень рада, теперь у нас большая семья».

Ербол Бердыбеков, житель г. Шымкента:

«Моему счастью нет предела. Слава Богу роды прошли хорошо. Теперь у нас в семье три дочки и один сын. Я очень счастлив».

Двое малышей родились весом 2 кг и 600 грамм, а вес первого составил — 1,5 кг. Некоторое время новорожденные провели в отделении патологии.По словам специалистов — они здоровы и готовы к выписке.

Гульбану Сыздыбекова, главный врач городского перинатального центра г.Шымкента:

«Это наша первая тройня в этом году. Пациентка родила путем кесарево сечения по показаниям. Послеоперационный период прошёл хорошо и оптимально. У матери осложнений не было. Детей лечили в отделении детской патологии, поскольку они родились преждевременно».

Накануне, тройное счастье появилось и в семье Бегалиевых 40-летняя жительница Толебийского района родила двух девочек и одного мальчика. Новорожденным дали имена Алинур, Айсана, Айлана.Таким образом, семья, которая раньше воспитывала сына и дочь, вступила в ряды многодетной. Глава района лично поздравил семью, а также подарил малышам коляску и необходимые гигиенические принадлежности.

Намомним, в 2023 году в районе родились 2 тройни, а в городском перинатальном центре в Шымкенте — 3 тройни.