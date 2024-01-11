Бесплатным школьным питанием обеспечили учеников в Туркестанской области

В Туркестанской области бесплатным питанием обеспечили учеников с первого по четвертые классы.

В рационе школьников овощи и фрукты, компот, чай и многое другое. Как пояснили в акимате Туркестанской области, всего в регионе 1032 школы, в которых обучаются 187 тыс. 832 ученика. Бесплатным горячим питание обеспечены 166 тысяч 207 учеников младших классов.

«С начала года в нашем регионе в школах, один раз в день бесплатное питание получают 166 тыс 207 школьников. До конца учебного года из бюджета выделено 6,2 млрд тенге. При необходимости сумма будет пополнятся», — пояснили в акимате Туркестанской области.

В акимате пояснили, что суммы распределяются на каждый район, учитывая потребность и заполненность школ области.