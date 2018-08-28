В реку Бадам уже несколько лет подряд сливаются отходы жизнедеятельности десятков коттеджей и многоэтажных домов расположенных на территории жилого массива Маятас.

Зловоние распространяющееся над посёлком и не даёт людям не только спокойно спать по ночам, но даже находится на улице. Многочисленные обращения в различные инстанции пока результата не дали, но по заверению властей проблемы жителей массива закончатся уже осенью этого года.

Жители массива Маятас уже и не помнят когда река Бадам была полноводной и чистой. И если к мелководью сельчане уже привыкли, то мутная вода, со стойким запахом канализационных отходов, до сих пор заставляет их обходить берега стороной.

Гульбар Саутбаева, жительница ул. Абая пос. Маятас: «Мы живём здесь на улице Абая уже много лет. И эта проблема с запахом канализации у нас существует постоянно. Зловоние усиливается особенно сильно ночью после 12 часов. Окна открыть невозможно. Не в гости людей не позвать, не детям отдохнуть. Куда за эти годы мы только не обращались но всё бесполезно».

Хамид Артыков, житель улицы Абая пос. Маятас: «У нас здесь есть посёлок нефтеразведки вся грязная вода в реку течёт оттуда. Стекает она и летом и зимой. Здесь и дети раньше массово купались и машины мыли. Но теперь это делать опасно. Мы боимся за экологию. А ещё эту воду пьёт скотина. Это ведь тоже угроза здоровью населения. Сколько лет ходим по инстанциям, а результата всё нет».

В посёлке Нефтеразведки насчитывается 24 многоэтажки отходы жизнедеятельности которых сегодня и стекают в Бадам. Когда-то в советское время здесь существовала канализационная система, но со временем она пришла в негодность. Многочисленные обращения сельчан к властям всё-таки результат дали и в прошлом году средства на восстановление канализации были выделены 226 миллионов тенге. Заказчиком выступил городской отдел ЖКХ. Восстановить систему поручено ТОО «Торлан курылыс», которое уже часть работ выполнило. Как обещают подрядчики — терпеть жителям Маятаса осталось недолго.

Юрист ТОО «Торлан курылыс»: «На сегодняшний день работы по прокладке канализационных сетей завершены полностью. Ведутся работы по установке очистных сооружений, так же завершены работы по электричеству. Все работы ведутся по графику. Согласно графику окончание работ конец сентября 2018 года. Освоено 70 процентов от выделенной суммы».

Жители посёлка «Нефтеразведки» пристально следят за восстановительными работами и верят, что строители слова на ветер не бросят.

Талиба Бурковецкая, жительница посёлка «Нефтеразведки»: «Они начали прокладывать трубы в январе, то есть в зимний период. И там где был асфальт, они всё зацементировали, где не было они положили гравий. Нам «Торлан курылыс» похвалили сказали, что они хорошо работают и поэтому мы согласились, чтобы они нам проложили трубы».

Окончания работ с нетерпением ждут как жители Маятаса так и посёлка «Нефтеразведки». И верят, что уже осенью они будут дышать чистым воздухом.

Данияр Худайбергенов