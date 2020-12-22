В Туркестанской области полицейские задержали подозреваемого в хищении канализационных труб.

В дежурную часть Сайрамского РУП с заявлением обратились представители местной фирмы о том, что неизвестные лица выкопали и похитили у организации 300 метров канализационных труб.

Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по статье 188 УК РК “кража”. Общая сумма ущерба, нанесенная потерпевшим, составила около 800 тысяч тенге. На место преступления сразу же прибыли сотрудники следственно-оперативной группы Сайрамского РУП.

Стражи порядка прочесали все близлежащие территории, провели подворный обход и опросили очевидцев, а также проверили торговые точки и камеры видеонаблюдения. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские Сайрамского РУП в течение нескольких дней задержали подозреваемого. Им оказался местный житель, которого оперативники доставили в районное управление полиции.

Как признался подозреваемый, возле проходящей трассы он заметил канализационные трубы и решил, что они бесхозные. С целью “легкой наживы” мужчина выкопал и похитил указанные трубы, которые затем продал, а деньги потратил на свои нужды.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. Подозреваемый находится под подпиской. Следствием выясняется причастность воришки к другим аналогичным кражам чужого имущества.