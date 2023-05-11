Нечистоты сливали в арык в одной из школ Туркестанской области, передает OTYRAR.

На зловоние пожаловались местные жители. По их словам, воду из арыка используют не только для полива огородов, орошения полей, теплиц, стирки белья и мытья посуды.

Грязь и невыносимое зловоние. Жители села Акбай в Сайрамском районе жалуются на то, что местная школа сливает в арык нечистоты из септика.

«Наши дети играют в футбол, а как пить хочется, так они все к арыку этому бегут. Месяц назад приехали ко мне гости из соседнего села. Пожилой мужчина решил руки помыть в арыке. А вода вонючая», — говорит Мамуржан Раимбеков, житель с.Акбай.

«Мы написали коллективное заявление в прокуратуру, акимат района, партию Аманат. Заявление везде приняли. В СЭС пошли, к нам вышел заместитель, как он представился. А рядом с ним была еще девушка. Они ознакомились с заявлением и сказали, что не могут принять заявление от нас. Так как это не в их компетенции. То есть, пока у нас не произойдёт экологическая катастрофа, меры не будут принимать?», — говорит Хасан Усманов, житель с.Акбай.

Местные жители собрались возле школы, чтобы встретиться с директором учебного заведения и выяснить причину почему септик не выкачивают специальной машиной. Но его на месте не оказалось. К сельчанам приехал специалист районного отдела образования. Правда, тот заявил, что это дело рук школьников. Мол, они оставили кран с водой открытым, вода наполнила септик и учителя решили откачать грязную воду в ближайший арычный канал.

«Заместителем директора по хозяйственной части уволен с этой должности за допущенные нарушения. Сторож, и ещё есть у нас должность завхоза, они получили дисциплинарное взыскание – выговор», — говорит Рауан Молдабеков, юрист отдела развития человеческого потенциала Сайрамского района.

Санврачи направили жалобу сельчан в местную прокуратуру.

«Согласно законодательству в отношении виновных лиц, а точнее руководства школы в селе Акбай будут приняты соответствующие меры административного характера и наложен штраф», — говорит Ералкасын Куттыбай, руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля Сайрамского района.

Школу могут оштрафовать на 700 тысяч тенге.