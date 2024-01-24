Хищения на сумму 400 млн тенге выявили в сфере образования Туркестанской области

Факты хищения в сфере образования в особо крупном размере выявлены департаментом АФМ по Туркестанской области.

В незаконном присвоении вверенного имущества подозреваются бухгалтеры ГУ «Отдел образования Келесского района», которые в период с 2021 по 2023 год, вносили в базу недостоверные сведения сотрудников образования.

Установлено, что карточные счета и индивидуальные идентификационные номера (ИИН) сотрудников средне-образовательных школ заменены на ИИН аффилированных с бухгалтерами лиц.

В настоящее время причиненный ущерб государству составляет более 400 млн тенге.

«По указанным фактам начато досудебное расследование и в отношении подозреваемых лиц судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей. Иная информация в порядке статьи 201 УПК РК не подлежит разглашению»,- говорится в официальном сообщении.