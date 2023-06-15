Айтенов рассказал о цифровизации в городе

Мурат Айтенов рассказал, как будут внедрять креативную индустрию в Шымкенте.

Аким Шымкента пояснил, какие стартап-проекты реализуются в мегаполисе, насколько выгодно применять искусственный интеллект в бизнесе.

«У нас в городе больше 400 предпринимателей работают уже в рамках креативной индустрии. У нас будет открыт большой креативный хаб, где будет все что необходимо», — говорит аким г. Шымкента Мурат Айтенов.

Мурат Айтенов пояснил, что в рамках цифровизации не оставят в стороне и коммунальную сферу. Коснется это всех сфер.

А теперь поясняем. В городе уже разрабатывают единый платежный документ. Об этом рассказали в управлении цифровизации Шымкента. Если раньше за коммунальные услуги жителям Шымкента приходилось оплачивать по отдельности, теперь же эта проблема решена. Вывоз ТБО, домофон, газ, свет, вода — абсолютно все показатели будут в одной электронной квитанции. А еще, управление цифровизации разрабатывает приложение, способное обнажить реальные доходы ОСИ и ПТ. То есть в одной системе будут собраны все финансовые показатели ОСИ, расходы на различные услуги, там же собственники смогут поддержать или отклонить предложения председателя ОСИ.