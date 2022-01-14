Департамент Комитета по регулированию естественных монополий провел совещание с руководителями коммунальных служб, сообщает OTYRAR.

На повестке дня — важные вопросы по водоснабжению, водоотведению, газо и теплоснабжению.

Руководитель Департамента выступил с обращением к монополистам, чтобы те поддержали жителей Шымкента в такое нелегкое время.

Бесперебойное и качественное предоставление коммунальных услуг задача № 1, говорят специалисты.

Также монополистов попросили не отключать комуслуги в случае просрочки во время режима ЧП в стране, а так же зимнее время. Им поручили наладить связь с потребителями и повысить квалификации контролеров и работников, контактирующих с жителями города.

В Департаменте Комитета по регулированию естественных монополий заявили, жители могут напрямую обратиться к ним, если возникли вопросы, проблемы и предложения по предоставлению коммунальных услуг. Для этого необходимо отправить заявление в Департамент в письменном виде.

Шынар Оразова