Новый законопроект против бытового насилия разработали депутаты

Со дня на день в мажилис на рассмотрение поступит новый законопроект о бытовом насилии.

Его главным лейтмотивом станет ужесточение наказания за семейно-бытовое насилие. Также, если его примут, то отделаться «административкой» за побои и причинение легкого вреда здоровью у тиранов не получится. Эти статьи планируют перевести из административного кодекса в уголовный. Ужесточение наказания также коснется всех форм насилия в отношении детей, причем примириться больше не удастся. Правда, на сколько жёстче станут статьи, пока неизвестно, законопроект еще дорабатывают.

«Это достаточно жесткие меры, которые будут иметь не только наказание к агрессору, но и для кого-то будут как превентивные меры. Человек будет задумываться о своем поведении и будет знать, что наказание будет обязательно и оно будет неминуемо и будет достаточно жестким», — говорит Нурия Ниязова, депутат сената парламента РК.

В прошлом году насилию подверглись не меньше 100 тысяч казахстанских женщин. От рук тиранов погибли 69 женщин и семеро детей. Эксперты говорят, женщины, которые терпят насилие должны понимать что накаленная обстановка и угроза побоев в семье, влияет как на ее здоровье, так и на здоровье детей.

«Это твое здоровье, нарушение психики, нарушение психики детей и вообще обстановка в семье очень влияет на детей, какой вырастет ребенок, какое будет его будущее, если ты мама, ответь за судьбу своего ребенка. Женщина никогда не должна страдать с ребенком, для ребенка мы всегда должны создавать безопасность в доме, в обществе», — говорит Баян Жандосова, председатель регионального филиала республиканского совета женщин.

Последний раз наказание за бытовое насилие ужесточали летом прошлого года. Также, с июля полиция перешла от заявительного на выявительный характер регистрации бытовых правонарушений. Кроме того, внедряются новые методы выявления рисков семейно-бытового насилия.

«В МВД внедряется международный опыт, так в Германии применяется канадская методика Адара, международный инструмент оценки риска бытового насилия. Проведено около 14,5 тысяч опросов выявлено около 300 лиц склонных к насилию. При помощи Адара можно оценить возможность рецидива или оценить текущий риск, достоверность составляет около 72%», — говорит Аскар Кумарханов, старший инспектор по особым поручениям КАП МВД РК.

Законопроект по бытовому насилию затрагивает и меры профилактики: с детьми и женщинами будут работать в центрах поддержки, психологическую работу будут проводить и с агрессорами. В 5 раз увеличится число сотрудников опеки.