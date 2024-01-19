О важнейших кардинальных реформах в Казахстане заявил президент

О начале реформ, которые сделают экономику Казахстана более прозрачной, устойчивой и динамичной заявил Касым-Жомарт Токаев в рамках круглого стола «Казахстан-Италия».

Во время встречи с крупнейшими представителями бизнеса Итальянской Республики, Глава государства обсуждал общие точки соприкосновения двух стран.

«Наша цель – привести стандарты, правила и практику ведения бизнеса в Казахстане к уровню ОЭСР. Мы стремимся создать инвестиционный климат, отвечающий самым высоким мировым стандартам», — сказал Касым-Жомарт Токаев, президент РК.

Италия является давним и ведущим торговым партнером Казахстана в Европе и входит в число крупнейших инвесторов в казахстанскую экономику.

В своем выступлении Президент отметил, что товарооборот между двумя странами составил около 15 млрд долларов. А прямые инвестиции из Италии в Казахстан достигли 7,3 млрд долларов.

«Хочу выразить благодарность Италии, давнему и надежному энергетическому партнеру Казахстана. Мы высоко ценим вклад итальянской флагманской компании Eni в экономику Казахстана. Казахстан предоставляет широкие возможности в сфере разведки нефти и газа. Мы внедряем лучшие мировые практики для открытия значимых месторождений. Также приглашаем итальянские компании к участию в сервисном обслуживании нефтегазовой отрасли»,— сказал Президент.

Сейчас в Казахстане работают более 300 итальянских компании, среди которых крупные инвесторы, как ENI, SDF Group, PetroValves, Marie Tecnomont, IVECO, Tenaris.