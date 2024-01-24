Оскорбил мать: мужчину привлекли к ответственности в Шымкенте

43-летний мужчина, придя домой пьяным, начал словесно оскорблять родную мать.

Не выдержав унижений, мать вызвала полицию. Стражи порядка на месте составили протокол по статье 73КоАП РК, передает Polisia.kz.

«К его поведению судом установлено особое требование на три месяца в целях обеспечения безопасности потерпевшей», – говорит участковый Рахымжан Хахаров.

43-летний любитель устраивать семейные скандалы поставлен на профилактический учет в органы внутренних дел. В дальнейшем он будет проходить лечение в наркологическом диспансере.

Безнаказанным не остался и владелец магазина, который продал алкоголь с объемной долей этилового спирта свыше 30% после 21 часа вечера. Предпринимателю наложен штраф в соответствии со ст. 200 КоАП РК.

Полиция призывает не молчать о фактах морального давления и насилия в семейно-бытовых отношениях, которые могут привести к неминуемым последствиям.