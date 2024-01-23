Почему шымкентцы не услышали сирен и не получили смс-рассылку от службы «112»

Толчки от мощного землетрясения в Алматы почувствовали и жители Шымкента. Но если в южной столице магнитуда землетрясения составила 5 баллов, то в Шымкенте — 2 балла, передает OTYRAR.

Подземные колебания сильнее всего ощутили жители многоэтажных жилых домов. При этом землетрясение почувствовали и жители частных домов. Некоторые даже выбегали на улицу, ожидая повторных подземных толчков. К счастью, сведений о пострадавших и разрушениях в Шымкенте нет.

Еркин Отаргалымулы, заместитель начальника ДЧС г. Шымкента:

«Всего в службу 112 от жителей Шымкента поступило 48 звонков с вопросами о землетрясении. В этой связи хочется сказать, что у нас есть сейсмостанция, там обычно заранее предупреждают, но информации о ЧП к нам не поступило. В случае поступления информации, мы готовы известить жителей через телефонных операторов и приложение «Дармен». После землетрясения, которое произошло в Алматы, толчки почувствовали и жители Шымкента»

В ближайшее время казахстанцам не стоит опасаться сильных землетрясений. По крайней мере такие прогнозы делают сейсмологи. По данным экспертов, землетрясения цикличны, и в настоящее время мир переживает 25-летний цикл. Об этом свидетельствуют разрушительные мегаземлетрясения, происходящие по всему миру.

Шымкент относится к сейсмоопасным регионам. За год в мегаполисе выявили около ста зданий, не соответствующих нормам сейсмической безопасности. В городе предусмотрены более 120 эвакуационных пунктов. При необходимости люди смогут получить там необходимую помощь.

Еркин Отаргалымулы, заместитель начальника ДЧС г. Шымкента:

«Места базирования централизованной системы оповещения — это социальные объекты, то есть образовательные учреждения, а также железнодорожный вокзал с большим скоплением людей. Поскольку в этом не было необходимости, чтобы не вызывать паники среди людей, ответственные службы провели собственную мониторинговую работу, и по результатам проверки мы не активировали систему оповещения. Если будет необходимость, мы готовы активировать эту систему.»

Спасатели утверждают, что силы и средства к чрезвычайной ситуации готовы. Но собрать на всякий случай «тревожный чемоданчик» не помешает. В нём должны быть документы, удостоверяющие личность, аптечка, фонарик, термобельё и вода.