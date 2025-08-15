Берденов опроверг связь с задержанным главой управления архитектуры

Заместитель акима Шымкента Руслан Берденов заявил, что не имеет отношения к задержанному руководителю управления архитектуры и градостроительства города Арману Абдешову. Об этом он написал в своём официальном аккаунте в соцсетях.

«Любые утверждения о том, что он является «моим человеком», не имеют под собой никаких оснований. Я не имею к нему никакого отношения. Его назначение на должность состоялось ещё до моего прихода в акимат», — написал он в Instagram.

Распространяемые сведения он назвал «очередным фейковым вбросом». Чиновник также призвал СМИ и авторов Telegram-каналов тщательно проверять факты перед публикацией, чтобы не вводить людей в заблуждение.

Арман Абдешов возглавил управление архитектуры и градостроительства Шымкента в феврале 2025 года. Вчера стало известно о его задержании сотрудниками КНБ. Абдешова подозревают в присвоении чужого имущества.