Стоит ли ожидать повторных толчков, рассказали сейсмологи

Бессонная ночь в Алматы, всеобщая паника, массовый выезд и сотни пунктов приема горожан.

В Алматы сегодня проводят брифинг с участием специалистов чрезвычайных ситуаций и сейсмологов. Как стало известно, вчера в эпицентре землетрясения зафиксировано более 100 афтершоков. Стоит ли алматинцам ожидать повторных подземных толчков? На этот вопрос ответил директор института сейсмологии Даурен Сарсенбаев.

«После произошедшего сейсмического события мы зарегистрировали на территории Кыргызской и КНР более 100 афтершоков. Жители Алматы ощутили не более 5 афтершоков. Сколько может это продолжаться? Давайте возьмем примером прошлогодние события в Турции и Сирии. Афтершоки там происходят и по сей день. Все вы читаете о сейсмических событиях в Кахраманмараше и Сирии, в том числе. По поводу стоит ожидать более сильных толчков в Алматы, нет я могу заявить, сильных землетрясений не будет, афтершоков сильных не будет. Они, как правило, идут на угасание, затухание и никакой угрозы нет. В случае, если ощутили подземные толчки, надо знать, как реагировать», — заявил Даурен Сарсенбаев, директор Института сейсмологии.

При этом, по словам специалистов, ежегодно в Алматы регистрируется до 200 толчков. На территории мегаполиса развернуты 384 пункта приема граждан.

«На сегодняшний день данные пункты в течение 30-40 минут были развернуты. Нами оперативно пункты были открыты, нами проверялись. По информации было 11 600 граждан находилось во всем городе»,- рассказали специалисты.

Напомним, в ночь на 23 января в китайской провинции Ушу произошло мощное землетрясение магнитудой в 7 баллов. Подземные толчки ощутили и в Казахстане, преимущественно в Алматы. Социальные сети заполонили видеозаписи с дрожащей мебелью и люстрами. Кроме того алматинцы поздней ночью поспешили покинуть многоквартирные дома и выехать за пределы города. На дорогах образовались пробки.