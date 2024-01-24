В 4 раза вырос спрос на аренду частных домов в Алматы

Напуганные жители Алматы сразу после землетрясения проявили интерес к частным домам. Спрос на посуточную аренду вырос почти в 4 раза, передает OTYRAR.

Об этом сообщили представители крупнейшего сайта объявлений по недвижимости Krisha.kz. Алматинцы снимают загородные дома и даже дачи, чтобы переждать афтершоки в более безопасном по их мнению месте. Продавать квартиры в многоэтажках или переезжать в другие города пока никто не спешит, говорят специалисты.

«За сутки, с 22 по 23 января, в Алматы и области резко вырос спрос на аренду домов и дач. Скачка цен не наблюдается. Интерес к частному сектору в эти дни объяснить очень просто — алматинцев испугало землетрясение и тревожные прогнозы, особенно фейковые. Аренду дома, скорее всего, рассматривали, чтобы переждать афтершоки. Других изменений на рынке по состоянию на 24 января нет. Количество желающих продать квартиры не выросло, рост спроса на жильё в Астане тоже не наблюдается. По данным аналитиков, максимально выросло количество запросов на посуточную аренду домов и дач. За сутки после землетрясения оно увеличилось в четыре раза», — сообщили в службе PR Krisha.kz.

Также по словам специалистов, рост спроса на аренду домов будет краткосрочным. Ажиотажа на рынке нет, средние цены не изменились ни в одной категории.

Минимальные цены на аренду обычных домов в южной столице, по данным аналитиков, сейчас такие:

2-комнатная дача — 10 000 тенге за сутки;

3-комнатный частный дом — 25 000 тенге за сутки;

4-комнатный дом — 35 000 тенге.

Напомним, в ночь с 22 на 23 января на границе Китая и Кыргызстана в 264 км от Алматы произошло землетрясение магнитудой в 7 баллов. Подземные толчки были настолько сильные, что горожане покидали свои дома в легкой одежде, некоторые даже выпрыгивали из окон. Большая часть отправилась загород. В ту же ночь за помощью в больницы обратились 44 человека. С утра были зафиксированы афтершоки, правда не сильные. По словам сейсмологов, они могут продолжаться еще продолжительное время. К вечеру 23 января МЧС сообщили о повреждениях и трещинах на 19 социально-значимых объектах.