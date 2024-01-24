Ждать ли казахстанцам новых сильных землетрясений? Это сейчас обсуждают эксперты.

Сильных землетрясений в ближайший месяц казахстанцам ждать не стоит. Такой прогноз дали эксперты-сейсмологи. Но по словам Канатбека Абдрахматова, директора института сейсмологии Кыргызстана, они провели исследования и нашли закономерность — землетрясения имеют некую цикличность. И действующий цикл частых подземных толчков будет продолжаться еще несколько лет.

«Сильные землетрясения на территории Тянь-Шаня были, было сегодня и будут в будущем, это долгосрочный тектонический процесс, другой вопрос мы не знаем когда они будут. Мы сейчас живем в период сейсмической активности, и до конца осталось 3 года и в течение трех лет могут произойти сильные землетрясения но не больше чем в 5-6 балов», — говорит Канатбек Абдрахматов, директор института сейсмологии Кыргызстана.

Геофизик Мухтар Хайдаров говорит, сейчас планета переживает 25-летний цикл. В это время по всему миру происходят так называемые мегаземлетрясения, которые могут нести разрушительный характер.

«Вот смотрите, у нас было в 2004 году Суматранское землетрясение было почти 300 тысяч погибших, потом китайское, потом в 11 году было Фукусима так называемая японская 9,2 балла и потом турецкое в прошлом году. Тем самым мы весь этот цикл почти 20 лет. Это цикл мегаземлетрясений», — говорит Мухтар Хайдаров, эксперт-сейсмолог.

А значит людям стоит быть готовыми к подземным толчкам. При этом Алматы находится на втором месте по сейсмической опасности после Японии, говорят специалисты. И в случае сильного землетрясения могут быть другие природные катаклизмы.

«Если в Японии угрожает цунами, то у нас угрожает скорее селевая и оползневая опасность, если что-то будет то все, что выше Аль-Фараби погрузится в пучину оползней и селей, центральная часть города тоже может пострадать», — говорит говорит Мухтар Хайдаров, эксперт-сейсмолог.

Южная часть нашей страны находится в наиболее сейсмоопасной зоне континента. По словам экспертов, на Евразию со всех сторон давят тихоокеанская, индийская и арабская плиты, происходит так называемое всестороннее сжатие.