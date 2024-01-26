В микрорайоне «Айкап» начнется строительство канализационной системы.

Хорошей новостью с жителями микрорайона поделился сам аким города. Габит Сыздыкбеков на встрече узнал еще об одной значимой проблеме- общественного транспорта, относительно маршрута №21.

Больше 20 лет Салима Бажакова и ее соседи страдают из-за отсутствия центральной канализационной системы. Почти у каждого владельца дома во дворе есть септик, который приходится регулярно вычищать за свой счет. Неоднократное обращение в различные инстанции результатов не принесло, сетуют местные жители.

Салима Бажакова, жительница микрорайона Айкап:

«Живу на Баме уже 23 года. И никак за эти годы не решается вопрос с канализацией. Когда решите, можно узнать?»

Аким города Шымкента Габит Сыздыкбеков заверил жителей вопрос с канализацией, который не решался много лет уже решится:

«Строительство канализационной системы начнется весной этого года. Объект переходящий. Это значит, что в следующем году сдадут в эксплуатацию».

Еще одна проблема жителей микрорайона «Айкап» или более привычное название — БАМ- общественный транспорт. Горожане говорят: единственный 21-ый автобус, курсирует в одном направлении и обратно в микрорайон не заезжает.

Житель микрорайона Айкап:

«У нас много пожилых людей живут. Приходится нам, жителям, с авоськами идти пешком с трассы, и подниматься на горку! Так как 21-ый маршрут обратно не заезжает к нам! И других маршрутов нет! В поликлинику если доехали на 21 -ом, обратно возвращаемся с улицы Байтерекова пешком! Многим на базар, например, надо, а прямого рейса на рынок нет. Все автобусы с пересадками».

Габит Сыздыкбеков, аким г. Шымкента:

«Давайте вопрос с транспортом мы изучим. Сейчас сразу сказать не могу. Посмотреть надо, изучить».

Жители также отметили отсутствие в микрорайоне мест отдыха, где бы могли собираться представители старшего поколения. Глава города поручил акиму Туранского района и руководителям управлений изучить этот вопрос.