В Шымкенте 11-летних девочек начнут вакцинировать от ВПЧ

Со второй половины этого года в Казахстане начнут прививать девочек от вируса папилломы человека. Он вызывает одно из самых распространённых онкологических заболеваний женской репродуктивной системы — рак шейки матки.

Мужчины также в зоне риска, опасный вирус может спровоцировать рак половых органов. Лекарства от коварного недуга пока нет. По словам специалистов, единственной мерой профилактики остается вакцина.

Даулетбек Жумагали, заместитель директора онкологического диспансера г. Шымкента: «В 95% случаев рак шейки матки вызывает вирус папилломы человека. Аборты, беспорядочная половая жизнь и вредные привычки также могут стать причиной для развития рака. Было выявлено более 180 типов ВПЧ. По интенсивности, наиболее опасными считается вирус 18 и 16 типов».

Прививать несовершеннолетних как раз и планируют от наиболее коварных штаммов. Прививку делают в возрасте 11 лет. Ставится 3 вакцины с разными временными промежутками. По словам специалистов, особой подготовки перед инъекцией не требуется.

Даулетбек Жумагали, заместитель директора онкологического диспансера г. Шымкента: «Главная особенность в том, что прививка ставится до начала половой жизни, пока в организм опасный вирус не попал. После прививки появляется иммунитет. Более того, болезнь стремительно «молодеет» и встречается даже у девушек 18-20 лет».

В 2022 году рак шейки матки выявили у 104 жительниц Шымкента, а в прошлом году опасный вирус подтвердили у 98 женщин. Вакцинация против вируса папилломы успешно применяется в Австралии, Бельгии, Канаде, Германии и Новой Зеландии. Исследования показали, что прививка не вызывает бесплодия, как утверждают антиваксеры.