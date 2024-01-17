Выращивание рассады модернизировали в Туркестанской области, передает OTYRAR со ссылкой на Хабар24.

Аграрии внедрили новые технологии в тепличное хозяйство и создали уникальный производственный комплекс. Специалисты уверяют, растения, выращенные из отборных семян, будут отличаться выносливостью и повышенной урожайностью.

Аграрии Сарыагашского района решили изменить привычный подход к производству рассады. Все растения здесь будто бы на подбор, а вокруг сплошная технологическая революция. Этот роботизированный комплекс раскинулся на гектар. Экспериментировать начали с самых требовательных и капризных растений – томатов и огурцов. А недавно подготовили рассаду капусты и болгарского перца.

«Здесь технологии, которые используются во многих развитых странах. Благодаря инновациям, увеличиваем урожайность. В результате меньше потерь. Все расчёты точны на 97%, технология строго соблюдается», — говорит Данияр Калтаев, руководитель крестьянского хозяйства.

Ният Ергул раньше занимался развитием сельского хозяйства в Турции, теперь на юге Казахстана. Большой опыт позволяет делать работу, что называется, с закрытыми глазами. Агроном уверен: богатый урожай начинается с хорошей рассады.

«Сейчас все 12 месяцев работаем без остановок. Рассада не должна быть слишком высокой. Если это капуста, то максимум 10 сантиметров, помидоры 20. Чем выше, тем больше риск гибели растений», — говорит Ният Ергул, главный агроном.

Туркестанские аграрии для рассады используют исключительно отборные семена, что придает растениям выносливость и равномерный рост. Благодаря усовершенствованиям, удалось достичь роста урожайности на 40%.

«Всего в области 1640 гектаров теплиц, 3366 крестьянских хозяйств. В прошлом году, согласно имеющейся у нас информации, получено хорошее количество овощной продукции. Примерно, 116 тысяч тонн. Большая часть теплиц в стране находится именно в Туркестанской области», — говорит Акторе Туймебек, руководитель отдела управления сельского хозяйства Туркестанской области.

Ранее владельцы тепличных хозяйств занимались выращиванием сельхозкультур вручную. Сейчас эту функцию эффективно выполняет техника. Такой подход позволяет оптимизировать производство.