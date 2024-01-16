Жестокая расправа: сотрудника службы пробации обвиняют в служебной халатности

В Туркестанском областном суде проходит резонансный судебный процесс. На скамье подсудимых — 39-летний сотрудник Сарыагашского районного отдела пробации, передает OTYRAR.

Его обвиняют в халатности, повлеекшее по неосторожности тяжкие последствия.

Подсудимый проходит по делу, связанному с убийством и изнасилованием пятилетней Еркежан Нурмахан в Сарыагашском районе. По материалам дела, сотрудник службы пробации должен был контролировать Сайдолима Гайбназарова, которого до совершения тяжкого преступления, приговорили к условному сроку.

В июле прошлого года казахстанцев шокировало преступление в селе Жибек Жолы Саырыгашского района. Там жестоко убили и изнасиловали 5-летнюю Еркежан Нурмахан.

Преступником оказался мужчина, живущий по соседству. Тело девочки с многочисленными ножевыми ранениями обнаружили у него в сарае. При этом, по словам родителей, осужденный искал их 5-летнюю дочь вместе с сельчанами.

Сайдолима Гайбназарова приговорили к пожизненному сроку, химической кастрации и выплате ста миллионов тенге родителям девочки. До совершения чудовищного преступления он отсидел почти 10 лет за убийство, а в мае 2023-го года был приговорён к трем годам ограничения свободы за нанесение увечий другу.

После общественного резонанса председателя Сарыагашского районного суда освободили от должности.