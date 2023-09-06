Начался судебный процесс по делу о жутком убийстве 5-летней девочки в Туркестанской области

Начался судебный процесс по факту убийства и изнасилования 5-летней девочки в Сарыагашском районе Туркестанской области, передает Otyrar.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил адвокат Талгат Есимов.

«Для обеспечения безопасности участников процесса и пресечения всякого рода эксцессов, на фоне большого резонанса, суд проходит на территории следственного изолятора другого региона. Моя личная позиция приговор должен быть один, пожизненная изоляция подсудимого от общества»,- пишет адвокат.

По инсайдерской информации, приговор подозреваемому должны вынести завтра.

Напомним, шокирующее преступление произошло 14 июля этого года. В селе Жибек Жолы Сарыагашского района жестоко убили и изнасиловали 5-летнюю девочку. Еркежан Нурмахан пропала 13 июля ближе к обеду. Малышку искали всем селом. По словам родных погибшей, подозрение пало на ранее судимого соседа. Они дважды заходили к нему домой, но полностью обыскать жилище задержанного удалось только на третий раз. Тело девочки с многочисленными ножевыми ранениями обнаружили у него в сарае.

Позже выяснилось, что предпологаемый убийца-педофил отсидел почти 10 лет за убийство, а в начале мая этого года был приговорён к трем годам ограничения свободы за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.