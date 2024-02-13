Убийство 5-летней девочки: Осужденный сотрудник пробации не согласен с приговором

Сотрудника службы пробации взяли под стражу в зале суда Сарыагашского района. 39-летнего мужчину осудили на два года, столько же он не сможет занимать должности в правоохранительной системе, передает OTYRAR.

Его признали виновным в ненадлежащем отношении к службе при осуществлении надзора за убийцей и насильником пятилетней девочки Сайдолимом Гаийбназаровым — когда тот был приговорён к ограничению свободы. Произошло это незадолго до того, как педофила и убийцу задержали и осудили на пожизненный срок.

С приговором сотрудник службы пробации не согласен, он не считает себя виновным и намерен подать апелляцию.

«Я считаю, что я не виновен и это было доказано следствием на суде первой инстанции. Если говорить о функциях, которые я должен выполнять, то обязанности, возложенные на меня в указанном порядке, были искажены, приняты и выдуманы. Все эти пять месяцев, пока проходит следствие, я и моя семья не могут спать. За это время мой отец даже дважды попал в больницу. Уважаемый суд, потерпевшая сторона также просили меня оправдать. Потерпевшие также не писали на меня заявления»,- сказал в своем последнем слове подсудимый.

Адвокат осужденного заявил, что это был «показательный суд» и на скамье подсудимых должны были оказаться полицейские. По словам Зайниддина Султанмуратова, сотрудники пробации не должны осуществлять контроль над условно осужденными. Помимо этого, сторона защиты осталась недовольны ходом следствия.

«По данному делу должны были привлечь к ответственности других лиц. Многие не понимают. Объясню! Пробация — это социальная помощь условно осужденным лицам. Если смотреть по делу, то мой подзащитный выполнял все свои обязанности. Он ходил домой к Гайбназарову, разговаривал и проводил с ним профилактическую работу. Однако, в приказе 10 95 четко прописано, чем должны заниматься участковые инспекторы. На данный момент, мы считаем, что сотрудника пробации осудили не правильно. 2 года тюрьмы — слишком тяжелый срок для него. Его вину в суде не доказали. Поэтому, мы будем жаловаться в областной суд Туркестанской области, подадим апелляцию»,- заверил Зайниддин Султанмуратов, адвокат осужденного.

Потерпевшей стороной в деле признали родителей погибшей девочки. Мать рассказывает, что с вердиктом судьи она согласна. По ее мнению, за решеткой также должны оказаться судья Шетенов, который ранее приговорил педофила-убийцу к условному сроку, а еще прокурора в данном деле.

«Судья Шетенов перед нами не извинялся и не приходил к нам! Я считаю, что именно его и прокурора Баймагамбетова в данном деле нужно привлечь к ответственности. Если их вины в данном деле нет, то их оправдают. Я писала заявление на судью Шетенова в антикор, однако антикор и верховный суд нас футболят и не принимают мое заявление. Если бы Гайбназарова тогда приговорили к тюремному сроку и если бы все выполняли свою работу ответственно, моя дочь возможно была бы жива. Мне кажется на данный момент хотят сделать так, чтобы все спихнуть на сотрудника пробации и чтобы мы успокоились»,- рассказала Индира Еримбетова, мать погибшей девочки.

В июле прошлого года казахстанцев шокировало преступление в селе Жибек Жолы Саырыгашского района. Там жестоко убили и изнасиловали 5-летнюю Еркежан Нурмахан. Преступником оказался мужчина, живущий по соседству. Тело девочки с многочисленными ножевыми ранениями обнаружили у него в сарае. При этом, по словам родителей, осужденный искал их 5-летнюю дочь вместе с сельчанами.

Спустя несколько месяцев, Сайдолима Гайбназарова приговорили к пожизненному сроку, химической кастрации и выплате ста миллионов тенге родителям девочки. К слову, до совершения чудовищного преступления он отсидел почти 10 лет за убийство, а в мае 2023-го года был судья Шетенов приговорил его к трем годам ограничения свободы за нанесение увечий другу. После общественного резонанса председателя Шетенова освободили от должности.