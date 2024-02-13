Зверское убийство 5-летней девочки: сотрудник службы пробации просит оправдать себя

В Туркестанской области подходит к концу резонансный судебный процесс, передает OTYRAR.

В Сарыагашском районном суде сегодня с последним словом выступил сотрудник службы пробации, которого обвиняют в халатности. 39-летний подсудимый проходит по делу, связанному с убийством и изнасилованием 5-летней Еркежан Нурмахан в Сарыагашском районе.

По материалам дела, сотрудник службы пробации должен был контролировать Сайдолима Гайбназарова, которого до совершения тяжкого преступления приговорили к условному сроку. Освещать судебный процесс журналистам разрешили только с одним условием — не снимать лица подсудимого.

Последнего, к слову, прокуратура, которая и завела дело в отношение него, попросили лишить свободы сроком на три года. Однако, сам подсудимый с надзорным органом не согласен. Он просит оправдать себя и считает себя невиновным.

«Я считаю, что я не виновен и это было доказано следствием на суде первой инстанции. Если говорить о функциях, которые я должен выполнять, то обязанности, возложенные на меня в указанном порядке, были искажены, приняты и выдуманы. Все эти пять месяцев, пока проходит следствие, я и моя семья не могут спать. За это время мой отец даже дважды попал в больницу. Уважаемый суд, потерпевшая сторона также просили меня оправдать. Потерпевшие также не писали на меня заявления. Прошу все это принять во внимание и оправдать меня, уважаемый суд»,- сказал в своем последнем слове подсудимый.

Сегодня после обеда подсудимому вынесут приговор. Судья зашел в совещательный зал.

В июле прошлого года казахстанцев шокировало преступление в селе Жибек Жолы Саырыгашского района. Там жестоко убили и изнасиловали 5-летнюю Еркежан Нурмахан.

Преступником оказался мужчина, живущий по соседству. Тело девочки с многочисленными ножевыми ранениями обнаружили у него в сарае. При этом, по словам родителей, осужденный искал их 5-летнюю дочь вместе с сельчанами.

Сайдолима Гайбназарова приговорили к пожизненному сроку, химической кастрации и выплате ста миллионов тенге родителям девочки. До совершения чудовищного преступления он отсидел почти 10 лет за убийство, а в мае 2023-го года был приговорён к трем годам ограничения свободы за нанесение увечий другу.

После общественного резонанса председателя Сарыагашского районного суда освободили от должности.