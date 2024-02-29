Адреса спецЦОНов и ЦОНов меняются с 1 марта

С 1 марта в Шымкенте меняется адреса дежурного ЦОНа и спецЦОНа.

С марта по дежурному графику будет работать ЦОН по адресу Аль-Фарабийский район, ул. Джангельдина, 13 А. График работы: с понедельника по пятницу с 9:00 до 20:00, без перерыва на обед. В субботу – с 9:00 до 13:00.

Дежурный спецЦОН будет принимать по адресу 196 квартал, 381/1. Он будет работать в будни с 9:00 до 18:00, без перерыва на обед. В субботу – с 9:00 до 13:00.

Отметим, что обычные ЦОНы работают с 9:00 до 18:00 (понедельник-пятница).

Напомним, получить госуслуги онлайн можно через приложение «ЦОН».