Более 70 возможных ДТП предотвратили полицейские в Шымкенте

Полицейские южного мегаполиса всего за 2 недели выявили 75 водителей в состоянии алкогольного опьянения.

Это было профилактическое мероприятие «Безопасная дорога». Любители «пьяной езды» были взяты под административный арест и лишились водительских прав.

Также в ходе ОПМ полицейскими выявлено около 20 тысяч нарушений правил дорожного движения. В их числе непрохождение техосмотра, незаконное переоборудование транспорта, непристегнутые ремни безопасности, пользование сотовыми телефонами за рулем, нарушение правил маневрирования, выезд на встречную полосу движения, проезд на запрещающий сигнал светофора, переход дороги в неустановленном месте и др.

Основная цель профилактического мероприятия — повышение дорожной дисциплины водителей и пешеходов.