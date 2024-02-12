Два новых автобусных маршрута №3 и №4 в Шымкенте

В Шымкенте запустили новые автобусные маршруты под номерам 3 три и 4.

На линии будут курсировать 16 автобусов по третьему маршруту и еще 5 автобусов под номером — 4. Интервал движения — 15 минут. Об этом сообщили в городском управлении транспорта. Схемы движения новых маршрутов с названием автобусных остановок можно отслеживать в приложении 2ГИС.

Досымхан Жанузаков, руководитель отдела управления АД и ПТ г. Шымкента:

«Автобусы по третьему маршруту будут проезжать через большие магистральные улицы Шымкента такие, как Байдибек би, Утегенова, Назарбаева, Рыскулова и доезжать до микрорайона Шымсити. На новом четвертом маршруте, автобусы будут выезжать из микрорайона Онтустик (бывший Чапаевка) и доедут до Крытого рынка. Автобус будут ездить с интервалом в 15 минут»

А на маршрутах 171 и 171-А увеличено количество автобусов. Также по просьбе пассажиров, маленькие автобусы под номером 66, заменили на общественный транспорт большой вместимости.

Карим Бестенов, директора компании «SHYMKENT BUS»:

«С 1-го февраля на маршруте под номером 66, больше не будет микроавтобусов, их заменили на новый комфортный общественный транспорт. Из-за большого пассажиропотока в Туране, у 66 -го маршрута будет 16 дежурств».