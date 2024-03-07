Закидывают автобусы камнями: 5 автобусов в Шымкенте пострадали от хулиганов

5 автобусов в Шымкенте пострадали от действий хулиганов.

Те в вечернее время бросали камни в общественный транспорт в жилом массиве Таскешу.

Эта дыра в окне общественного транспорта в Шымкенте дело рук хулиганов. Неизвестные на ходу бросали камни в проезжавшие мимо автобусы 149 маршрута. Водители говорят, все произошло поздно вечером, они проезжали по жилому массиву Таскешу, когда в их окна начали бросать крупные камни. Стекла потрескались, в некоторых буквально зияют дыры.

«Это было вечером, около 8 часов, уже темно, я услышал, что что-то попало в автобус. Вышел, но уже никого не было, я даже не видел, кто кинул. Окно лопнуло. Это ведь не только материальный ущерб, окно могло быть открыто, а если бы попали в пассажиров?», — говорит Касымбек Ахметов, водитель.

Ущерб нанесен пяти машинам общественного транспорта. Камни в автобусы летели третьего и пятого марта. По предварительным оценкам, на восстановление понадобится больше миллиона тенге. Сейчас транспортники подсчитывают убытки и меняют стекла. В полиции проводят расследование.

«По данному факту сотрудниками Абайского РУП проводится проверка», — ДП г. Шымкента.

По словам транспортников, автобусы по маршрута 149 — единственные, чей маршрут проходит через жилой массив Таскешу. И если хулиганов не найдут и не привлекут к ответственности, автобусники готовы сократить маршрут и отказаться от поездок в опасном направлении, а значит местные жители потеряют возможность недорого проезда.

«Мы обратились в городской отдел транспорта, обратились в Каратауский акимат, если будет продолжаться мы наверное прекратим обслуживать поселок, потому что это вопиющий факт, сегодня три автобуса не вышли на работу, заменяют стекла», — говорит Дархан Каюпов, председатель ассоциации «Южавтотранс».

Автобусники также просят родителей провести со своими детьми разъяснительную работу. Ведь материальный ущерб, нанесенный автобусам, будут выплачивать мамы и папы хулиганов.