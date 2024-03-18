Хулиганов, бросавших камни на автобусы в Шымкенте, так и не наказали

Шымкентские транспортники жалуются на безнаказанность хулиганов, которые разбили стекла в автобусах.

От рук неизвестных в начале марта пострадали 5 автобусов 149 маршрута. Их забросали камнями и побили стекла. Автобусники говорят, хулиганы должны возместить ущерб.

«Прошло 10 дней, до сих пор никакой информации со стороны УВД нет, мы начали беспокоиться, я могу сказать, уважаемые руководители УВД города, возьмите это дело на контроль. Ущерб известен, мы сейчас подсчитали, ущерб 500 тысяч, тем более машины стояли не обслуживали. Почему мы должны страдать», — говорит Дархан Каюпов, председатель ассоциации «Южавтотранс».

Оказалось, что хулиганы бросают камни в автобусы на дороге между поселком Таскешу, где находится конечная остановка, и жилым массивом Кайнар булак. Делают это в вечернее время. Но местные жители уверяют, о хулиганствах не слышали.

«Камни в автобусы? Нет, не слышал, здесь конечная, а потом они уезжают», — говорит местный житель.

«Нет, зачем кидать?», — говорит житель Таскешу.

В полиции заявили что проверку по данному факту завершили. И даже установили троих несовершеннолетних, которые оказались причастны к хулиганству. Правда, с ними провели лишь профилактическую работу.

«По данному факту проведена проверка. В результате установлено, что в деянии отсутствуют признаки преступления, предусмотренные ст. 202 УК РК. Кроме того сообщаем, что установлены трое несовершеннолетних, не достигших 14-летнего возраста. С их родителями проведена профилактическая работа», — пресс-служба ДП г. Шымкента.

Транспортники недоумевают, почему несовершеннолетние отделались лишь беседой и кто в таком случае возместит им понесенные убытки. А еще беспокоятся, что безнаказанность, часто, порождает еще большее беззаконие.