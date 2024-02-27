Госслужащим и бывшему сотруднику ДКНБ вынесли приговор в Шымкенте

Звучат громкие фамилии, а ущерб и хищения превышают шестизначные суммы. В Шымкенте пяти участникам коррупционных скандалов вынесли приговор.

Итоги года подвели в специализированном межрайонном суде по уголовным делам. По данным представителей Фемиды, помимо растраты бюджетных средств, высокопоставленные чины идут и на мошеннические схемы.

Среди осужденных — сотрудники управления культуры и образования, а также бывший зампред антикора — Максат Кожабаев. Последний, к слову, добивается обжалования обвинительного приговора в апелляционной коллеги. Не редко судьи рассматривают дела, связанные с вымогательством.

Самидин Темиралиев, председатель специализированного межрайонного суда по уголовным делам г. Шымкента:

«Преступления связанные с коррупцией, поступило пять дел, что составляет 4,16 процентов. Статья 194 часть 4 УК РК «вымогательство в крупном размере» — 4 дела, что составляет 3,33%, из них 1 дело переквалифицировано. Два дела у нас по статье 367 — подстрекательство к взятке совершенным мошенническим путем. По данному делу они у нас не работники госслужбы».

Осудили в прошлом году и бывшего «комитетчика», следователя ДКНБ . Его приговорили к 12 годам за получение взятки от подозреваемой в коррупционном преступлении. В суде установлено, что следователь обещал жительнице Шымкента, помочь сменить санкцию «содержание под стражей» на «домашний арест», а затем и вовсе «закрыть» дело. Свою «услугу» бывший-сотрудник КНБ оценил в 173 млн-на тенге. Деньги он получил тремя траншами.

Подсудимого суд признал виновным в мошенничестве, подстрекательстве и даче взятки. Свою вину экс-комитетчик хоть и не признал, но уже отбывает срок за колючей проволкой. Женщину, пытавшуюся дать взятку следователю, приговорили к тюремному заключению.

Самидин Темиралиев, председатель специализированного межрайонного суда по уголовным делам г. Шымкента:

«Это дело я рассматривал, ему назначено 12 лет лишения свободы за совершение преступления предусмотренным статьи 367 часть 4 и 190 часть 4. В настоящее время приговор вступил в законную силу и он отбывает наказание в местах лишения свободы».