К штрафам приговорили экс-полицейских в Шымкенте за шантаж

Два, теперь уже бывших следователя в Шымкенте, оказались секс-вымогателями.

Они угрожали отправить пикантные фото и видео девушки из модельного агентства её родителям, а саму упечь за решетку. Своё «молчание» майор и лейтенант полиции оценили в 300 тысяч тенге.

Шантажистов задержали с поличным в собственном кабинете при получении взятки. На суде гособвинитель потребовал назначить подсудимым реальные сроки. Полицейские, в свою очередь, просили наказание, не связанное с лишением свободы, учитывая наличие у них семьи и несовершеннолетних детей.

«При назначении наказания суд учел наличие смягчающих обстоятельств в виде чистосердечного раскаяния, наличие у одного из них четырёх малолетних детей и матери инвалида 2-й группы на иждивении у другого подсудимого, а также примирение с потерпевшей. Отягчающим обстоятельством — совершение преступления с нарушением принятой присяги. Подсудимые признаны виновными», — рассказали в пресс-службе межрайонного суда по уголовным делам г. Шымкента.

В итоге полицейских лишили званий и оштрафовали каждого на 10,5 миллионов тенге с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и в государственных организациях. Приговор вступил в законную силу.