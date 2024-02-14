Лучший подарок все-таки книга!

Хочется верить, что пройдет совсем немного времени и 14 февраля у нас будет ассоциироваться исключительно с КНИГОЙ. А не хоть и со святым, но все же до конца непонятным Валентином.

И на то есть очень веская причина: 14 февраля отмечается Международный день дарения книг. Дата относительно «свежая» в календаре. Давайте посмотрим, кому мы обязаны ее появлением.

День книгодарения придумала американка – школьный библиотекарь, она же создатель сайта детской литературы и мама троих детей Эмми Бродмур. Как-то раз ее маленький сын спросил: «Почему нет праздника, на который было бы принято дарить друг другу книги?» Этот вопрос ее озадачил. В поисках ответа Эмми Бродмур обратилась к интернет-сообществу. В 2012 году она в своем блоге предложила всем неравнодушным устроить 14 февраля первый в истории День книгодарения, попросила поддержать идею.

Изначально предполагалось дарить книги только детям, чтобы пробудить у них интерес к чтению. Инициативу поддержали миллионы пользователей. Как-то само собой круг участников расширился, возрастное ограничение исчезло. В итоге один маленький вопрос положил начало празднованию Дня дарения книг, который быстро стал международным.

Я предложила нескольким свои друзьям вспомнить о том, кто им впервые подарил книгу, был ли такой замечательный факт в их биографии? А также есть ли у них привычка дарить книги? И вот что из этого получилось.

«Такой первый по значимости подарок мне был от родителей. Это была детская энциклопедия в двух томах «Что такое? Кто такой?», выпущенная в 1968 году издательством «Просвещение». Рада была очень-очень! Этот двухтомник до сих пор бережно хранится в нашем доме. Знаю, что позднее эта энциклопедия пережила четыре переиздания, правда, уже в трехтомном исполнении.

Когда училась в школе, книги друг другу дарили часто, а это неизменное «дашь потом почитать?» с трепетом вспоминается до сих пор.

Сейчас, к сожалению, другие подарки в приоритете, да и книги, чего там говорить, другие, больше электронные. Но как же приятно читать книгу в бумажном варианте, слышать шорох страниц…» – рассказала Алла Сагитдинова.

А вот какую историю вспомнил в связи с этим Керим Азимов: «В школе в 6-7 классе мы собирали деньги (мелочь) на подарки для девочек на 8 Марта. Вскоре выяснилось, что трое или четверо наших одноклассников часть из собранной суммы потратили в школьной столовой на комплексные обеды. Безвозвратно. На оставшуюся часть денег мы купили скромные подарки девчонкам: книжки, карандаши, линейки и ластики. Естественно, книжки достались самым красивым девочкам класса, далее – по иерархии. Представляете реакцию девочек, которым без альтернативы достались только ластики?..

Сейчас эту историю вспоминаем с иронией и шутим, что коррупция в Казахстане началась еще тогда с нашего класса…»

Асия Аюпова вспоминает: «К сожалению, не помню, когда в первый раз мне подарили книгу. В нашей семье книга всегда считалась лучшим подарком. Мама мне и папе дарила книги, коллеги каждому из нас подарили много книг. Мы с братом – родителям. После ухода родителей в мир иной книги с памятными надписями я раздала тем, кто их подарил. Два багажника книг мы отвезли в детскую библиотеку по улице Мангельдина и библиотеку имени Пушкина. Уверена, кому-то подаренные мною книги обязательно пригодятся.

Книги – это счастье, читать их – наслаждение. У нас была хорошая домашняя библиотека. Мы все любили читать, и я с удовольствием давала книги своим одноклассникам, особенно тем из них, которые приходили ко мне, отличнице учебы, заниматься. А я и рада была делиться».

Татьяна Пушкарева из Тогуса рассказала: «Не помню точно, первая это подаренная мне книга или нет, но запомнились две: «Волшебник Изумрудного города» Волкова и «Незнайка» Носова. Я тогда училась в третьем классе. Потом в пятом мне одноклассник подарил очень хорошую книгу – «В мире занимательных фактов». В ней было много интересного, но, к сожалению, подраставшие дети кому-то дали почитать – и с концом. Я тоже дарю много книг. В последний раз подарила друзьям трилогию Дэна Брауна. Книги Наталии Правдиной тоже все раздарила».

«А мне первую книгу подарил одноклассник, было это во втором классе (1962 год). Книжка-малышка была со стихами Расула Гамзатова. С тех пор я полюбила его поэзию, – рассказала Людмила Стаценко. – В дальнейшем мы со старшей сестрой Лидией приобретали книги сами. Она была педагогом, книголюбом, имела приличную библиотеку. Книги читала взахлеб.

Однажды я подарила своей соседке сборник стихов Сергея Есенина. Мне очень хотелось, чтобы она так же, как и я, восхищалась его поэзией. В числе последних полученных книжных подарков – двухтомник Андрея Белого. Недавно у букиниста докупила себе его мемуары».

Наталья Валиева рассказала: «Мама мне в детстве покупала и читала очень много книг. Однажды, когда ее не было дома, я повырезала из этих книг картинки. Мне тогда лет пять было.

Особенно запомнилось, как во втором классе мне купили книгу «Приключения Карика и Вали» писателя Яна Ларри. Мы тогда в поселке Бугунь жили. Тогда же я записалась в библиотеку, брала по несколько книг, быстро прочитывала и приходила за новыми. Библиотекарь сначала не верила, что маленький ребенок успел все это прочитать и просила меня пересказать содержание…

Раньше вообще хорошая книга считалась лучшим подарком. Мне до сих пор часто дарят книги. В последний раз я получила в подарок собрание писем Святителя Феофана Затворника в пяти томах. Эти книги подарил мой духовный отец архимандрит Вениамин, когда уезжал в Алматы. Сейчас он епископ Талгарский».

Недавно в подаренной мне дочерью книге Мартина Лейтема «Истории торговца книгами» прочла: «Примечательно, что читать в одиночестве вошло в привычку лишь с наступлением эпохи книгопечатания. В большинстве языков слово «читать» изначально подразумевало чтение вслух. Некогда на Александра Македонского смотрели в изумлении и замешательстве, когда он читал про себя, ведь до изобретения печатных станков люди гораздо чаще читали друг другу, нежели оставшись наедине с собой. С распространением привычки читать в одиночестве стала углубляться и эмоциональная привязанность к книге».

С этим наблюдением согласен и Марат Тулебаев: «Поэтому на заре советской власти были так популярны избы-читальни/юрты-читальни, поскольку неграмотных было много.

Помню цифры по личному составу 312-й стрелковой дивизии, которая сражалась в октябре 1941 года под Москвой. Так, около 23 процентов бойцов были функционально неграмотны. Примерно столько же процентов были малограмотными. Поэтому им читал один грамотный, а другие –слушали и внимали».

Лично для меня Марат Турсынбаевич уникален тем, что три года назад подарил библиотекам Шымкента – областной детской и библиотеке по проспекту Б. Момышулы – две трети книг из собрания своей домашней библиотеки, которую собирал всю жизнь…

«14 февраля и у нас в Казахстане отмечается День дарения книг. В прошлом году именно в этот день поэт Олжас Сулейменов подарил нашей библиотеке две тысячи книг. Все продолжается. К нам еженедельно приходят по два-три человека и дарят книги», – сказала директор библиотеки имени А. Пушкина Наталья Романова.

Словом, дорогие земляки, дарите книги и будьте готовы принимать их в подарок. Читать – это так увлекательно.

Мне нравятся слова, сказанные Авраамом Линкольном, 16-м президентом США: «Мой лучший друг – это человек, который даст мне книгу, которую я не читал».

Грядущий Международный день книгодарения нацелен на увеличение армии читающих (какая у меня милитаристская риторика – шучу-шучу).

Как ни удивительно, но сегодня не каждый может позволить себе купить книгу – новые стоят дорого, где приобрести подержанные, знает не каждый.

Просмотрите свои собрания книг, быть может, вы там найдете, что можно преподнести в подарок своим друзьям, особенно юным.

Фарида Шарафутдинова